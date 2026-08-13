उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। इन दिनों वो अपने पूर्व पति मोहसिन अख्तर की दूसरी शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। मोहसिन ने हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी की तस्वीरें शेयर कीं। उर्मिला से तलाक के लगभग दो साल बाद ही मोहसिन ने जून 2026 को दूसरी बार घर बसाया। लेकिन उर्मिला अपनी सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही है।

उर्मिला की पर्सनल लाइफ कई बार चर्चा में आई। उन्होंने साल 2016 में अपने से 10 साल छोटे मोहसिन से शादी की थी और करीब 8 साल बाद दोनों 2024 में अलग हो गए थे। उनकी शादी से तलाक की खबरें सबके सामने हैं, लेकिन क्या किसी को पता है ऐसा भी दावा किया गया है कि मोहसिन संग उर्मिला की पहली शादी नहीं थी।

जी हां! कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि 1990 में उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की। मगर वरिष्ठ बॉलीवुड पत्रकार ज्योति वेंकटेश की मानें तो उर्मिला और राम गोपाल वर्मा ने एक दूसरे के साथ शादी की थी।

दरअसल 90 के दशक में उर्मिला ने ‘रंगीला’ में काम किया था। ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी और इससे उर्मिला को खूब फेम मिला था। इसी फिल्म के समय से ऐसी खबरें आने लगी थी कि दोनों का अफेयर है। खबर ये भी थी कि राम गोपाल वर्मा के साथ रिश्ते में होने के कारण उर्मिला को बाकी फिल्ममेकर्स ने काम देना बंद कर दिया था।

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अब सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में बॉलीवुड पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने दावा किया कि अभिनेता चिरंजीवी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने उर्मिला और राम गोपाल वर्मा की शादी की खबर के बारे में क्यों नहीं लिखा।

चिरंजीवी की इस बात को सुनकर वो खुद हैरान रह गए थे। उन्होंने चिरंजीवी से पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ और जानकारी है। इस पर अभिनेता ने कथित तौर पर बताया कि दोनों की शादी आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हुई थी।

ज्योति वेंकटेश की मानें तो चिरंजीवी ने उस पुजारी का फोन नंबर भी उन्हें दिया था, जिसने दोनों की शादी कराई थी। पत्रकार ने इस खबर की पुष्टि के लिए उर्मिला से संपर्क किया तो उर्मिला रोने लगीं। वहीं, राम गोपाल वर्मा ने इस बारे में जवाब देने से इनकार कर दिया।

उर्मिला ने शादी की बात पर दिया था ऐसा रिएक्शन

पत्रकार ने उर्मिला के हवाले से कहा, “आप मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं… आप मुझे तब से जानते हैं, जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था।” हालांकि न उर्मिला और न ही राम गोपाल वर्मा ने कभी इस शादी की खबरों की पुष्टि की।

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उर्मिला की खूबसूरती के दीवाने थे राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने फिल्म ‘द्रोही’ के एक गाने की शूटिंग के दौरान उर्मिला को देखा था। वो उनके डांस से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म ‘रंगीला’ में उन्हें साइन कर लिया। ‘रंगीला’ हिट होने के बाद उर्मिला और राम गोपाल वर्मा ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दोनों के बीच कथित नजदीकियां बढ़ने लगीं।

राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने उर्मिला को मारा था थप्पड़

दोनों के रिश्ते की चर्चा तब और बढ़ गई, जब राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक फिल्म से माधुरी दीक्षित को हटाकर उनकी जगह उर्मिला को साइन कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा पहले से शादीशुदा थे। जब उनकी पत्नी को उर्मिला के साथ अफेयर की खबरों के बारे में पता चला, तो उन्होंने कथित तौर पर उर्मिला को थप्पड़ मार दिया था।