URI teaser: विक्की कौशल स्टारर फिल्म ‘उरी’ का नया टीजर सामने आया है। इसी के साथ ही बताया गया है कि फिल्म का ट्रेलर कब दर्शकों के सामने आएगा। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश की बड़ी घटनाओं में से एक घटना को इस फिल्म के जरिए दर्शाया जा रहा है। फिल्म का टीजर सामने आते ही दमदार आवाज में कहा जाता है- ‘ये नया हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी, और मारेगा भी।’ विक्की कौशल इस टीजर में बंदूक लेकर गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। साथ ही टीजर में सामने आता है कि फिल्म का ट्रेलर 5 दिसंबर को सामने आएगा।

बता दें, कुछ वक्त पहले ही इस फिल्म का पहला टीजर सामने आया था। यह फिल्म भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। व‍िक्‍की कौशल इस फिल्म में भारतीय सेना के कमांडों के रूप में नजर आ रहे हैं। 18 सितम्बर 2016 को उरी में धमाके हुए थे जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे।

Watch the story behind the surgical strike unfold. #URItrailer out on 5th December. @yamigautam @SirPareshRawal @AdityaDharFilms @RonnieScrewvala @RSVPMovies pic.twitter.com/fVwGohpCuD

— Vicky Kaushal (@vickykaushal09) November 30, 2018