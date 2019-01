विक्की कौशल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है तो वहीं फिल्म को देखने के बाद बच्चे तक काफी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो बार-बार देखा जा रहा है जिसमें वह नारा लगाते हुए नजर आ रही है।

How’s the Josh ??? My four year old after watching #UriSurgicalStrike. Got moved by emotions and stellar performance by the team. ⁦@vickykaushal09⁩ ⁦@RonnieScrewvala⁩ pic.twitter.com/TPzz4W52Jo