बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में तो बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ही काफी हैं। भाजपा को घेरते हुए केआरके ने कहा कि बंगाल में प्रशांत किशोर की कही बात भी सच ही साबित हुई। बता दें, कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। टीएमसी ने बहुमत प्राप्त कर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का परचम लहराया।

ऐसे में कमाल आर खान उर्फ केआरके ने बीजेपी को टॉन्ट कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- ‘प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले कहा था- अगर मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 डिजिट्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी।’

केआरके ने आगे कहा- ‘प्रशांत बोले, अगर बीजेपी 3 डिजिट्स तक पहुंच जाती है तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, वह भी हमेशा के लिए। कहने का मतलब ये कि प्रशांत को अपनी कही बात पर पूरा पूरा भरोसा था। जैसे क्रिटिक नंबर 1 ब्रांड केआरके को था।’

Prashant Kishore said before the election of West Bengal:- If I know my work, then I can guarantee that BJP won’t reach to 3 digits in West Bengal. And if BJP will reached to 3 digits then I will stop doing my work forever. Means he is as confident as the No.1 critic Brand KRK.

