आगामी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव पर भविष्यवाणी करते हुए बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके बोले कि ‘चुनावों में बीजेपी की करारी हार होगी!’ केआरके के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो गए। वहीं कमाल आर खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी एक पोस्ट कर कहा कि ‘इनको वोट देना बेकार है।’ इसके अलावा केआरके ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा।

अपनी पोस्ट में कमाल आर खान ने लिखा- ‘भविष्यवाणी-यूपी में अब होने वाले चुनावों में बीजेपी हारेगी।‘ इस पर जब एक यूजर ने कमेंट किया कि- ‘आएंगे तो मोदी जी ही!’ ऐसे में केआरके पलटकर बोले- ‘येस ब्रो , ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी भारी बहुमत के साथ बंगाल में जीती है!’ केआरके ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बसपा को वोट करना अपना वोट व्यर्थ करना है।

केआरके बोले- ‘एक भी आदमी को मायावती और बसपा पर अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह तो एक सीट भी पूरे यूपी में नहीं जीतने वालीं! उनका पत्ता साफ हो जाएगा और कुछ वोट भी खराब हो जाएंगे।’

Prediction 13- #BJP will be defeated in up coming election of UP.

— KRK (@kamaalrkhan) July 18, 2021