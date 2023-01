उर्फी जावेद के नए लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी, सिजलिंग ट्रांसपेरेंट आउटफिट में आईं नजर

Uorfi Javed: उर्फी जावेद ने हाल ही में सिजलिंग ट्रांसपेरेंट आउटफिट में नजर आईं, नेटिज़न्स उनका नया लुक देखकर चौंक गए।

उर्फी जावेद के फैशन स्टेटमेंट ने फिर किया हैरान (Photo Twitter- Uorfi)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram