उर्फी जावेद ने भगवा ड्रेस और सैंडल पहनकर बनाया ‘बेशर्म रंग’ गाने पर वीडियो, लोगों ने कर दिया ट्रोल

Uorfi Javed: उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं।

Uorfi Javed की भगवा ड्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका (Instagram- Uorfi)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram