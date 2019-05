View this post on Instagram

प्रेम के ईस सैलाब को न रोको प्रिय चाहने वालो ; सदा ऋणी रहना इसपर सौभाग्य मेरा , उम्र भर चाहे कितना भी डालो !!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️