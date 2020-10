मल्टीप्लैक्स-सिनेमाघर खुलने पर फिर से रिलीज हो रहीं ये फिल्में, गुस्से में सुशांत फैंस बोल रहे- बॉयकॉट ‘केदारनाथ’

Unlock 0.5 Guidelines: कोरोना काल के बीच लंबे समय से बंद चल रहे सिनेमा हॉल और मूवी थिएटर्स अब 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ फिल्में जो पहले रिलीज हो चुकी हैं वह री-रिलीज की जा रही हैं। इनमें अजय देवगन, सुशांत सिंह राजपूत, आयुष्मान खुराना, आदित्य रॉय कपूर की फिल्मों के नाम शामिल हैं।

थिएटर में जो फिल्में री-रिलीज हो रही हैं उनमें से एक सुशांत सिंह राजपूत की KEDARNATH भी है। फिल्म की री-रिलीजिंग से कई फैंस गुस्से में हैं औऱ कह रहे हैं कि वह बॉलीवुड की अब एक भी फिल्म नहीं देखेंगे। ‘सुशांत की फिल्म भी मतलब के चलते दोबारा रिलीज की जा रही है।’ इसी के साथ ही ट्विटर पर हैशटैग केदारनाथ ट्रेंड कर रहा है।

जो फिल्में री-रिलीज हो रही हैं वह हैं-तान्हा जी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, केदारनाथ और थप्पड़। इन फिल्मों के बाद दूसरे हफ्तें और भी कुछ पहले रिलीज हो चुकीं फिल्में री-रिलीज की जा सकती हैं। ट्रैड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि ये फिल्में रिलीज की जाएंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- ‘जैसा कि अब सबको पता है कि सिनेमा अब अपने दरवाजे दोबारा खोलने के लिए तैयार है। ऐसे में हिंदी फिल्में शेड्यूल कर दी गई हैं री-रिलीज के लिए। ऑफीशियली अनाउंस हो चुका है।’

#Kedarnath was intentionally destroyed and removed from theatres despite it doing so well at box office,to give screens to Mafia films #Zero and #Simbba!! Now they are milking #SushantSinghRajput film to gain back audience! Audience be smart please #Bollywood #Justice4SSR https://t.co/p3gwIp59Sn

— Ajay Mittal (@ajay36mittal) October 14, 2020