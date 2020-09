बीएमसी द्वारा बॉलीवुड एकट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut) के बंगले पर कथित तौर पर अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की गई जिसपर बवाल मचा हुआ है। बृहनमुंबई म्‍युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC) ने बुधवार को कंगना के मुंबई की प्रापर्टी को तोड़फोड़ का शिकार बनाया था। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने कंगना रनौत का समर्थन किया है।

रामदास अठावले ने गुरुवार को कंगना के साथ मुंबई में मुलाकात की थी। कंगना से मुलाकात के रामदास अठावले ने कहा, ‘ कंगना अपमानित महसूस कर रही हैं और वह मुआवजा चाहती हैं। करीब एक घंटे तक हमारी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि उन्‍हें मुंबई में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और हर किसी को यहां रहने का हक है। मेरी पार्टी उनके साथ है।’

रामदास अठावले ने कहा, ‘ कंगना ने यह ऑफिस जनवरी में बनवाया था। उन्‍होंने कहा कि उसे बिल्‍डर द्वारा दो-तीन इंच के अतिरिक्‍त निर्माण के बारे में पता नहीं है, बीएमसी को उस हिस्‍से को तोड़ देना था लेकिन उन्‍होंने अंदर की दीवार और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया जो कि गलत है। कंगना ने इसके खिलाफ कोर्ट की शरण ली है और वह इसका मुआवजा चाहती हैं।’

कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने 15 जनवरी को ऑफिस खोला था, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। बाकियों की तरह मैंने भी उसके बाद से काम नहीं किया है। मेरे पास दफ्तर की मरम्मत करने के पैसे नहीं हैं। मैं इसी टूटे-फूटे ऑफिस में काम करूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि कैसे हर हालात में महिलाएं काम कर लेती हैं और दुनिया में तरक्की भी हासिल करती हैं।’

I had my office opening on 15th Jan, shortly after corona hit us, like most of us I haven’t worked ever since, don’t have money to renovate it, I will work from those ruins keep that office ravaged as a symbol of a woman’s will that dared to rise in this world #KanganaVsUddhav https://t.co/98VnFANVsu

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 10, 2020