यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल (UK07 Rider) अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार रात उनका गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। लाइव स्ट्रीम करते हुए तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे अनुराग का एक्सीडेंट हो गया। उनकी सर्जरी की गई और कुछ दिनों तक ICU में रखा गया।

इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी कि एक्सीडेंट के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। इस पूरे मामले पर SCREEN को दिए इंटरव्यू में अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने कई बातों को लेकर सफाई दी है।

एक्सीडेंट के बाद नहीं, पिछले साल किया था बेदखल

रोहित पांडे के मुताबिक, अनुराग को उनके माता-पिता ने एक्सीडेंट के बाद नहीं बल्कि पिछले साल ही अखबार में विज्ञापन देकर बेदखल किया था। उन्होंने बताया कि अनुराग ने अपनी पत्नी रितिका से शादी के लिए परिवार को काफी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार कभी राजी नहीं हुआ।

रोहित ने कहा कि अब सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, वे पुरानी हैं और गलत तरीके से पेश की जा रही हैं।

2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी विवाद की वजह

मैनेजर ने बताया कि अनुराग ने अपनी मां के नाम करीब 2.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी थी। बाद में पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया और इसी के बाद परिवार ने अखबार में विज्ञापन देकर अनुराग और उनकी पत्नी से रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी।

शादी के बाद परिवार ने स्वीकार नहीं किया

रोहित पांडे ने यह भी दावा किया कि शादी के बाद रितिका को घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। परंपरा के मुताबिक नई बहू के पहली बार रसोई में खाना बनाने की रस्म भी उन्हें नहीं करने दी गई। इसके बाद अनुराग और रितिका मनाली शिफ्ट हो गए और परिवार से सुलह की कोशिश करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी।

अनुराग और रितिका ने दर्ज कराया दहेज केस

परिवार के साथ बढ़ते विवाद के बाद अनुराग और उनकी पत्नी ने परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। रोहित के अनुसार यह केस परिवार द्वारा रिश्ते तोड़ने के फैसले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था।

‘कंटेंट के लिए आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर’

अनुराग के एक्सीडेंट के बाद कई इन्फ्लुएंसर्स अस्पताल पहुंचे। इस पर रोहित पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर थारा भाई जोगिंदर और तेहलका भाई का जिक्र करते हुए कहा कि असली सपोर्ट वह है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो, न कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर।

8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी अस्पताल में मौजूद

रोहित ने यह भी बताया कि अनुराग की पत्नी रितिका आठ महीने की गर्भवती हैं और वह लगातार अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि अनुराग अकेले हैं, लेकिन रोहित के अनुसार अस्पताल में उनके करीबी दोस्त और टीम के लोग भी मौजूद हैं।

सर्जरी के बाद ICU में हैं अनुराग

मैनेजर ने जानकारी दी कि अनुराग की सोमवार रात सर्जरी हुई है और चोटें गंभीर होने के कारण उन्हें कुछ दिन ICU में रखा जाएगा। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं।

रोहित पांडे ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और अनुराग की मानसिक स्थिति को लेकर मजाक न बनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीनों से अनुराग मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।

