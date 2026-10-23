बॉलीवुड और कॉमेडी फिल्मों का रिश्ता काफी पुराना है। इसमें व्यंग मिला दिया जाए तो मजा और बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ आयुष्मान खुराना की नई फिल्म ‘उड़ता तीर’ में भी किया गया है।

इस फिल्म की कहानी एक पाकिस्तानी स्पाई बिलाल अहमद (आयुष्मान खुराना) पर आधारित है, जो भारत के काउंटर टेररिज्म यूनिट विक्रांत थापर बनकर काम कर रहा है। एक रात एक्सीडेंट के चलते उसकी याददाश्त चली जाती है, जिसके बाद वो भारत का सगा हो जाता है। विक्रांत, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स और जासूसों को पकड़कर उसके टेरर नेटवर्क की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है।

डायरेक्टर ने किया कमाल

डायरेक्टर आकाश ए कौशिक ने इस फिल्म को ‘रिवर्स धुरंधर’ बताया था। उनकी ये बात फिल्म को देखने के बाद 100 प्रतिशत सही लगती है। आकाश ने ही इस फिल्म को लिखा भी है और यह कहीं ही आपको निराश नहीं करती। पिक्चर की कहानी बढ़िया है। इसकी कॉमेडी काफी फ्रेश है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद मजेदार है।

आकाश ने ‘इस फिल्म से बतौर ‘उड़ता तीर’ से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया है। बिना किसी देरी के वह आपको कहानी के अंदर ले जाते हैं और आपको मजा आने लगता है। इसके सीन्स मजेदार हैं और हर पंचलाइन और जोक आपको हंसाते हैं। बॉलीवुड में बीते कुछ सालों में आई कोई ही ऐसी फिल्म होगी जिसने आपको इतना हंसाया होगा।

पिक्चर की खासियत है इसकी ट्रीटमेंट है। यहां पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन भारत को उसका ‘बाप’ नहीं बताया जाता। देशभक्ति की बात होती है लेकिन इसे ओवर द टॉप नहीं ले जाया जाता। यहां जोक्स मारे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी डबल मीनिंग के। धर्मा प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में करण जौहर की फिल्मों के आइकॉनिक गानों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सब चीजें आपके एक्सपीरिएंस को और मजेदार बनाती हैं।

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‘उड़ता तीर’ का फर्स्ट हाफ काफी हाई नोट पर खत्म होता है। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी इतनी ही बढ़िया होगा। मगर ऐसा नहीं होता। चीजें कॉमेडी से शिफ्ट होकर गंभीर होने लगती है। इसमें आया एक रोमांटिक और देशभक्ति भरा गाना पिक्चर की रफ्तार पर असर डालता है।

पिक्चर में फैली चीजों को समेटने की कोशिश की जाने लगती है। इसमें डायरेक्टर आकाश काफी हद तक सफल भी होते हैं। कॉमेडी और एक्शन का मोमेंटम जारी रखा जाता है। इसका क्लाइमैक्स आपको रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की याद दिलाता है।

परफॉरमेंस

आयुष्मान खुराना ने ‘उड़ता तीर’ को अपने कंधों पर चलाया है। बिलाल और विक्रांत के किरदार में वो कमाल के हैं। कन्फ्यूजन और कॉमेडी को बहुत बढ़िया अंदाज में आयुष्मान दिखाते हैं। उनके दोस्त बने सुहैल नायर भी बढ़िया हैं। दोनों के साथ के सीन्स आपको हंसाने के साथ-साथ रुलाते भी हैं।

टीवी शो एफआईआर में नजर आ चुके संदीप आनंद ने विक्रांत के कुक के रूप में अच्छा काम किया है। संदीप की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। वो आपको हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दिवंगत एक्टर मुकुल देव का टैलेंट इस फिल्म में एक बार फिर देखने को मिला। उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर एहसास होता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अभिनेता खोया है।

बृजेन्द्र काला, राहुल बोस, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर जैसे कलाकार इस फिल्म में अलग फ्लेवर लाते हैं। उनके कुछ सीन्स बहुत बढ़िया हैं। विक्रांत की पत्नी के रोल में सारा अली खान भी अच्छी हैं।

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‘उड़ता तीर’ की कॉमेडी और कहानी के साथ-साथ इसका म्यूजिक भी जबरदस्त है। म्यूजिक कम्पोजर सचिन-जिगर की जोड़ी ने पिक्चर का संगीत तैयार किया है। उसके ऊपर से अमिताभ भट्टाचार्य के लीरिक्स बेमिसाल हैं।