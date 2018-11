एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी बनीं मां, करवा चुकी हैं पति की जासूसी

अभिनेत्री नेहा धूपिया और अंगद बेदी के मां बनने के बाद अब एक और अभिनेत्री ने बेटे को जन्म दिया है। ‘अक्सर’ और ‘जहर’ जैसी बोल्ड फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री उदिता गोस्वामी ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। 34 साल की हो चुकी उदिता ने फिल्म डायरेक्टर मोहित सूरी से 2013 में शादी की थी। शादी से पहले उदिता और मोहित करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में थे। फिल्म निर्माता मिलाप जावेरी ने ट्विटर के जरिए इस खुशखबरी का शेयर करते हुए उदिता और मोहित सूरी को बधाई दी।

मिलाप जावेरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, “बेबी बॉय का पैरेंटस बनने पर मोहत और उदिता को बधाई। उसे मेरा बहुत सारा प्यार दें”।

Congrats @mohit11481 and @UditaGoswami1 on becoming parents to a baby boy! Wish him loads of love!!!

