बॉलीवुड अभिनेता उदय चोपड़ा पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से गायब हैं। इसके साथ ही उदय चोपड़ा बॉलीवुड में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उदय चोपड़ा सोशल मीडिया के जरिए फैन्स से कनेक्ट रहते हैं। उदय चोपड़ा ने रविवार को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा ट्वीट किया कि यूजर्स उदय के साथ परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा के साथ रिश्ता निकालने लगे।

उदय ने ट्वीट कर लिखा, ”जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि मुझे किसी अपने ही सरनेम वाली लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मैं सोचता था कि यह एक कानून है। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम बदल सकती है। मैं लगातार चोपड़ा सरनेम की लड़कियों को ही तलाशता रहता था।” उदय चोपड़ा के ट्वीट करते ही यूजर्स ने पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी और फैन्स प्रियंका और परिणीति को लेकर मजेदार कमेंट्स करने लगे।

When I was a kid I thought that I had to marry someone with my own surname. I thought that was the law. I never knew that women changed their surnames. I was constantly on the lookout for Chopra girls

