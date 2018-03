बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा काफी लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अपने फैंस के साथ एक पोस्ट शेयर किया। यह पोस्ट एक स्क्रीन शॉट था, जो किसी के द्वारा उन्हें भेजा गया था। दरअसल, इंस्टाग्राम पर उदय चोपड़ा को एक मेसेज मिला जिसमें एक यूजर ने उन्हें धमकी दी हुई थी। उस यूजर ने धमकी देते हुए उदय को लिखा कि वह उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। फाइनेंशियली उन्हें बर्बाद कर देगा।

उदय को दी गई धमकी में लिखा गया है, ‘मैंने इसे अपनी लाइफ का मिशन बना लिया है। मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। पूरी तरह से तोड़ दूंगा। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपना टोन बदलो। नहीं तो पर्सनली मैं तुम्हारी बहुत बेइज्जती करूंगा। तुम्हारी फैमिली जिस अमीरी के शिखर पर है उन्हें वहां से उतार दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखाऊं अपनी मां को बताओ कि तुम कैसे उनको परेशान कर रहे हो और उन पर हमला कर रहे हो जो प्रे कर रहे हैं।’

यह सब पढ़ने के बाद उदय चोपड़ा ने इस मैसेज को अपने इंस्टाग्राम पर सभी फैंस के साथ शेयर किया। वहीं उन्होंने अपने इस पोस्ट का लिंक ट्विटर पर भी शेयर किया और कैप्शन देते हुए लिखा, ‘हां, मुझे ये धमकी इंस्टाग्राम पर मिली है।’ बता दें, उदय चोपड़ा अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। मेरे यार की शादी है, मुझसे दोस्ती करोगे, धूम, धूम 2, धूम 3 में उदय नजर आ चुके हैं।

Ha! I just got threatened on instagram for having a different POV. https://t.co/phD8uO1AeH

— Uday Chopra (@udaychopra) March 25, 2018