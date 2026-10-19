टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ने ली है। इस बीच फिल्म निर्माता अमित जानी के साथ ही हादसा होते-होते टला।

इस बारे में खुद निर्माता ने बताया है। अमित जानी ने आरोप लगाया है कि रविवार, 18 अक्टूबर की शाम वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद जम्मू से नोएडा लौटते समय हरियाणा के सोनीपत में अज्ञात बदमाशों ने उनकी डिफेंडर एसयूवी का पीछा किया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी को बंदूक की नोक पर रोकने की कोशिश भी की गई।

अमित जानी की गाड़ी का हुआ पीछा

शिकायत के अनुसार, एक सफेद कार ने काफी दूरी तक एसयूवी का पीछा किया, उसे ओवरटेक किया और अपनी हाई बीम लाइटें चमकाईं। सफेद कार के ड्राइवर ने फिर गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर एसयूवी को रुकने का इशारा किया।

बाद में सफेद कार के ड्राइवर ने एक हथियार भी लहराया। अमित जानी के अनुसार, यह घटना हरियाणा के सोनीपत के पास रात करीब 8:28 बजे हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें संदेह हुआ और डर लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि उन्हें हरियाणा से लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिससे स्थिति को लेकर उनकी चिंता और बढ़ गई।

खतरे का अंदेशा होते ही, अमित जानी ने अपने ड्राइवर यदुवीर सिंह को तेजी से भागने का निर्देश दिया। उनके साथ भारत सिंह, सौरव यादव और मनीष भारद्वाज भी थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि जानी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पर दो फिल्में बना रहे हैं।

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निर्माता ने सुनाई आपबीती

पुलिस को दी अपनी शिकायत में, अमित जानी ने आरोप लगाया कि सफेद कार ने तेज गति से उनका पीछा करना जारी रखा और फिर उनकी एसयूवी के बगल में आ गई। उन्होंने दावा किया कि दूसरी कार के ड्राइवर ने फिर हथियार निकाल लिया। उन्होंने कहा, ‘मैंने ड्राइवर को तेजी से भागने का निर्देश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी तेज की, और मैंने 112 डायल करके पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी।’

उन्होंने कहा कि कार ने जीटी रोड पर कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे तक उनका पीछा किया। फिर रफ्तार बढ़ाकर अंत में आंखों से ओझल हो गई। इस वारदात के वीडियो भी निर्माता ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।

अमित जानी का ड्राइवर बाद में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ी कुंडली पुलिस स्टेशन में ले गया था। सोनीपत पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अमित जानी ने शिकायत में अपनी सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें सीआरपीएफ कर्मी भी शामिल हैं।

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गैंगस्टर बिश्नोई पर बना रहे फिल्में

निर्माता अमित जानी को फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ और ‘काला हिरण’ जैसी फिल्मों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। ‘काला हिरण’ की रिलीज सलमान खान द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद अटकी हुई है। इस फिल्म में दिखाए जाने वाले काला हिरण शिकार मामले को लेकर ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच विवाद हुआ था।

इसके अलावा अमित जानी अपने प्रोडक्शन हाउस फायर फॉक्स फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले एक और फिल्म बना रहे हैं। ये पिक्चर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित है। इसका नाम ‘लॉरेंस: अ गैंगस्टर स्टोरी’ रखा गया है।