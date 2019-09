रानू मंडल के बाद अब ये उबर ड्राइवर हो रहा पापुलर, गानों की सोशल मीडिया पर धूम

Uber Driver Vinod Sharma Singing Video: रानू मंडल के बाद अब लखनऊ के उबर ड्राइवर (Uber Driver) विनोद शर्मा (Vinod Sharma) का सिंगिंग वीडियो वायरल हो रहा है। विनोद (Vinod Sharma) ने भी रानू की तरह ही करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर विनोद की आवाज की जमकर तारीफ हो रही है। यू-ट्यूब, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोग विनोद के सिंगिंग वीडियोज को शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में विनोद बेताबी क्या होती है गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में विनोद ने मेरे मन ये बता दे तू गाना गा रहे हैं। विनोद की गायिकी की तारीफ उबर इंडिया से लेकर यू-ट्यूब इंडिया तक ने की है।

विनोद का सिंगिंग वीडियो शेयर करते हुए उबर इंडिया (Uber India) के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल ने लिखा गया- पॉपुलर ड्राइवर मिस्टर विनोद को म्यूजिकल राइड के लिए लगातार हमारे पेज पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें खुशी है कि उबर स्टार की आवाज को पहचान मिली और सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है।

Mr. Vinod is one famous driver-partner who keeps on receiving positive mentions on our pages for his musical rides. We're glad to hear this #UberStar's passionate voice being recognized and shared by the good Samaritans of the internet.

— Uber India (@Uber_India) September 15, 2019