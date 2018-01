Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection: ‘टाइगर जिंदा है’ ने बनाया एक और रिकॉर्ड, जानिए कितना हुआ कुल कलेक्शन

Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection Day 25: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ अब भी सिनेमाघरों में अच्छी कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। सलमान खान की यह फिल्म पिछले हफ्ते ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। चौथे हफ्ते में ‘टाइगर जिंदा हैं’ ने 6.85 करोड़ की कमाई की है। शुक्रवार को ने 1.46 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को 2.12 करोड़ रुपए कमाए और रविवार को यह आकंडा 3.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म का कलेक्शन अब तक कुल मिलाकर 325.71 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

अगर सिलसिलेवार तरीके से फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ कि कमाई के बारे में बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 206.04 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 85.51 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तीसरे हफ्ते में 27.31 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं चौथे हफ्ते फिल्म ने 6.85 करोड़ रुपए की कमाई की है।

#TigerZindaHai remained STRONG, despite stiff opposition posed by new films… [Week 4] Fri 1.46 cr, Sat 2.12 cr, Sun 3.27 cr. Total: ₹ 325.71 cr.

Week 1: ₹ 206.04 cr

Week 2: ₹ 85.51 cr

Week 3: ₹ 27.31 cr

Weekend 4: ₹ 6.85 cr

Total: ₹ 325.71 cr

India biz. #TZH

BLOCKBUSTER.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2018