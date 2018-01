Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 14: दर्शकों के सिर से नहीं उतर रहा है टाइगर का सुरूर, अब तक कमाए…

Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 14: 22 दिसंबर को रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इसका सबूत फिल्म की कमाई के आंकड़े हैं। जल्द ही फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म के आस-पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है जिसका यह भरपूर फायदा उठा रही है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार करके उस क्लब में एंट्री ले लेगी जहां पहले से ही सुल्तान और बजरंगी भाईजान मौजूद हैं। जिसके साथ ही यह कारनामा करने वाली यह सलमान की तीसरी फिल्म बन जाएगी। फिल्म की कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

तरण ने लिखा- टाइगर जिंदा है मजबूती से खड़ी है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 11.56 करोड़, शनिवार को 14.92 करोड़, रविवार को 22.23 करोड़, सोमवार को 18.04, मंगलवार को 7.83 करोड़ और बुधवार को 5.84 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 286.46 करोड़ रुपए हो चुका है। बुधवार की कमाई पर महाराष्ट्र का असर पड़ा। सलमान खान के हार्डकोर फैंस की वजह से फिल्म इतनी सफल हुई है। एक बयान जारी करके एक्टर ने कहा- हमारे लिए लोगों का प्यार और प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है और टाइगर जिंदा है को जिस तरह का प्यार मिल रहा है उससे हम बहुत खुश हैं।

#TigerZindaHai is STEADY… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr, Tue 7.83 cr, Wed 5.84 cr. Total: ₹ 286.46 cr. India biz… #TZH biz affected on Wed in Maharashtra.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 4, 2018