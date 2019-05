पिछले काफी समय से अक्षय कुमार की नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया में बहस चल रही है। पिछले दिनों मुंबई में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद ये मामला फिर से चर्चा में आया। लोग अक्षय को ट्रोल करते हुए लिखने लगे कि राष्ट्रभक्त बनने वाले अक्षय कुमार ने वोट डाला कि नहीं। वहीं कुछ लोग उन्हे मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर भी सवाल उठाते हुए कहने लगे कि नेशनल अवॉर्ड सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिल सकता है। इस तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए अपनी सफाई में कहा था कि ‘मुझे समझ नहीं आता कि मेरी नागरिकता को लेकर लोग बेवजह इंट्रेस्ट लेकर नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं। मैंने कभी नहीं छिपाया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। यह बात भी सच है कि मैं बीते 7 साल से कनाडा नहीं गया। मैं भारत में काम करता हूं, अपने सारे टैक्स भारत में ही अदा करता हूं।’

अक्षय के सात साल से कनाडा ना जाने के दावे को एक यूजर ने झूठ ठहराया है। @Obsessedmind_ ने ट्विटर पर कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि अक्षय बेहद बेशर्म किस्म के इंसान हैं। अपने दावे में इस यूजर ने मिका सिंह औऱ राज कुंद्रा के पुराने ट्वीट के सक्रीनशॉट्स शेयर किये हैं। मिका का ट्वीट 9 मार्च 2014 का ट्वीट है। इसमें लिखा है- गुडमॉर्निंग..अक्षय कुमार, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, राहुल खन्ना के साथ शानदार पार्टी की। मीका के ट्वीट में हैशटैग दिया है किशोर लूला टोरोंटो। दूसरे स्क्रीनशॉट में अक्षय कुमार टोरोंटो के एक होटल में टीना विरमानी के संगीत में और एक तस्वीर में शादी में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 10 मार्च 2014 की बताई जा रही है।

This man @akshaykumar is the most shameless compulsive lier i have ever seen.

don't know how people idolise this scumbag. ;3 pic.twitter.com/mZUk8c1lHe

