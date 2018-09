ट्विटर यूजर ने दी एक्टिंग छोड़ वड़ा पाव बेचने की सलाह, भिड़ गए अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अनुराग कश्यप की फिल्म ‘मनमर्जियां’ में काम किया। इस फिल्म के जरिए अभिषेक करीब दो साल बाद स्क्रीन पर नजर आए। फिल्म में अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स द्वारा काफी सराहा गया। दर्शकों को भी फिल्म एंटरटेंनमेंट के हिसाब से पसंद आई। वहीं फिल्म के पब्लिक रिव्यू भी अच्छे रहे। लेकिन कमाई के मामले में फिल्म फिसड्डी साबित हुई। ऐसे में मनमर्जियां की बॉक्स ऑफिस कमाई पर तंज कसते हुए एक ट्विटर यूजर ने अभिषेक बच्चन को भी निशाने पर ले लिया। यूजर ने अपने पोस्ट में अभिषेक को नेपोटिजम का हिस्सा भी बताया। जब अभिषेक ने इस ट्वीट को देखा तो उन्होंने इस ट्विटर यूजर को जवाब देने का फैसला किया।

ट्विटर यूजर ने लिखा- ‘मनमर्जियां बॉक्स ऑफिस पर बेहोश हो गई। एक बार फिर से ये साबित होता है कि अभिषेक फ्लॉप देने में लेजेंड हैं। सबके पास ये काबिलियत नहीं होती। अब नेपोटिजम का समय गया। स्टार किड्स को अब वड़ा पाव बेचना शुरू कर देना चाहिए। लोल।’ इस ट्वीट को जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा, ‘आपको सम्मान के साथ लिखता हूं सर, आप एक डॉक्टर हैं आपको खुद सारे फैक्ट और फिगर्स को देखकर और समझ कर बात करनी चाहिए। आशा है आप अपने पेशेंट्स के साथ ठीक से पेश आते होंगे। ट्वीट करने से पहले फिल्म की इकॉनोमिक्स के बारे में जानें, यह आपको अंबेरेस करेंगे।’

With all due respect kind sir, I would expect an esteemed doctor such as yourself to study all the facts and figures before proclaiming anything. I certainly hope you do so with your patients. Learn the economics of the film before you tweet something that will embarrass you.

