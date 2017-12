बॉलीवुड लिरिसिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर ही ट्विटर के माध्यम से अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। एक बार फिर जावेद अख्तर अपने ट्वीट्स की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में अख्तर को उनके ट्वीट्स की वजह से एक सोशल मीडिया यूजर ने कट्टर कह दिया इस पर अख्तर को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी भड़ास निकाल दी। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘अख्तर एक बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत हम यह जान गए हैं कि वह बहुत ही कट्टर हैं।’

इस ट्वीट पर अख्तर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने जवाब में लिखा, ‘मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई कॉक्रोच देखे हैं, जिनका आईक्यू तुमसे ज्यादा है। मैं तुम्हारी कुंठा समझ सकता हूं, तुम कुछ नहीं हो और तुम बिना कुछ करे ही मर भी जाओगे। तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं।’ इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकाली।

And I have seen many cockroaches that have much higher IQ than you . I understand your frustration you were born a nobody and wil die a nobody because you are good for nothing but it is not my fault . I am not your father — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017

Some times you have to pay them in same coins . I have tolerated and ignored these insects for a long time . Now once fort all lets decide who can be more rude . I am ready . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017

Don’t hide behind an average Hindu who is an extremely decent person .people like you whether they have a Hindu Muslim or any other name are a curse on our society . I have nothing but contempt for you . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017

I don’t give a damn what you think because you are a prejudiced and a biased person . Not for second you felt bad that some one was so rude to me but when I reacted you got upset. Get lost — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017

And ofcourse this is your objective honest and unbiased opinion . Now go sit in front of a mirror . Silently look at yourself and feel sorry . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017

इससे पहले अख्तर ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को उनके नपुंसक वाले बयान को लेकर भी खूब लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा थी कि यह बात कह कर ओवैसी ने बदजुबानी की सारी हदें पार की हैं। उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में ओवैसी के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह विश्व हिंदू परिषद वालों की खिल्ली उड़ाते दिखे थे। उन्होंने कहा था, “वीएचपी वाले चार-चार बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। मगर खुद एक भी पैदा नहीं कर पाते। अगर नहीं पैदा कर सकते है तो औरंगाबाद में पान की दुकान है। शरफू भाई का खान खाएं। टनाटन काम हो जाएगा।” अख्तर ने इसी पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर के जरिए उन पर करारा हमला बोला था।

