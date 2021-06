ट्विटर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग देश के रूप में दिखाया है। इस मुद्दे को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भारत सरकार से ट्विटर पर सख्त कारवाई की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर ही #TwitterBan ट्रेंड कर रहा है। इस मुद्दे पर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से सवाल किया है।

अशोक पंडित ने पूछा है कि हम और कितनी बेइज्जती करवाएंगे। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में लिखा, ‘ट्विटर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिना ही भारत का मैप दिखा रहा है। रविशंकर प्रसाद जी और कितनी बेइज्जती कराएंगे हम अपनी?’ अशोक पंडित ने इस ट्वीट में कानून मंत्री को टैग भी किया है।

उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स की भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। केयूर पंचाल नाम के एक यूजर ने रविशंकर प्रसाद को टैग करते हुए अशोक पंडित को जवाब दिया, ‘सर प्लीज ट्विटर को बैन कीजिए। ट्विटर को उसकी असली जगह दिखाने के लिए यही एक तरीका है।’

.@Twitter showing the map of #India without J&K & Ladakh in it.@rsprasad ji, और कितनी बेइज़्ज़ती कराएँगे हम अपनी? pic.twitter.com/2Ih3BiHmVY

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 28, 2021