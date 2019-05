‘अक्षय तुम्हारी पत्नी इरीटेट करती है’, पीएम मोदी की नकल उतारने पर ट्विंकल खन्ना को ट्रोल कर रहे लोग

Akshay Kumar Wife Twinkle Khanna: ट्विंकल खन्ना सामाजिक से लेकर राजनीतिक तक के मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से सोशल मीडिया पर रखती हैं। इस बार ट्विंकल अपनी एक तस्वीर के कारण सुर्खियों में छाई हुई हैं। ट्विंकल की इस तस्वीर पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए कमेंट कर रहे हैं।

दरअसल ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह ध्यान की मुद्रा में नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा- पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी आध्यात्मिक तस्वीरों को देखने के बाद मैंने अब मेडिटेशन फोटोग्राफी-पोजेज ऐंड ऐंगल्स पर वर्कशॉप की सीरीज शुरू करने वाली हूं। मेरा मानना है कि वेडिंग फोटोग्राफी के बाद अब यह बहुत पॉपुलर होने वाली है। आप सभी साइन अप करें।

Folks please sign up-After seeing so many spiritual images in the last few days-I am now starting a series of workshops ‘Meditation Photography-Poses and Angles’ I have a feeling after wedding photography this is going to be the next big thing 🙂 #AJokeADayMayKeepJillSane pic.twitter.com/uYP4FpQvYX

ट्विंकल की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अगर पहले ध्यान लगाया होता तो शायद 1-2 फिल्म हिट हो जाती। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- बिल्कुल, इससे तुमको मदद मिलेगी। अच्छे रिजल्ट के लिए भगवा पहन लें। जय हिंद। एक अन्य यूजर लिखता है- चलो ट्विंकल जी इससे आपके घर पर शांति बनी रहेगी, अच्छा है। एक यूजर ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा- ‘हम आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी पत्नी बहुत इरिटेट कर देती हैं।’

Majestic and magnificent.

Serene and spiritual.

There is something very special about the Himalayas.

It is always a humbling experience to return to the mountains. pic.twitter.com/o01iPJ5dl3

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2019