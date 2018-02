ट्विंकल खन्ना को कहा हिप्पोक्रेट तो एक्ट्रेस ने ये जवाब देकर की बोलती बंद

पति अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन के प्रमोशन के दौरान शुरू हुए ‘पैडमैन चैलेंज’ को लेकर ट्विंकल खन्ना ट्विटर पर ट्रोल हो गई हैं। ट्विटर यूजर ट्विंकल पर फिल्म का गलत तरीके से प्रमोशन करने का आरोप लगाकर उन्हें हिप्पोक्रेट बता रहे हैं। वहीं ट्विंकल खन्ना ने भी आलोचकों का जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। बताते चलें कि ट्विंकल के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स भी ‘पैडमैन चैलेंज’ को लेते नजर आ रहे हैं। इनमें आमिर खान, शबाना आजमी, सोनम कपूर और राधिका आप्टे समेत कई चर्चित चेहरे शामिल हैं। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सेनेटरी पैड्स की दिक्कत पर आधारित फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को देशभर में रिलीज होने वाली है।

बता दें कि यह कैंपेन सामाजिक उद्यमी और रियल पैडमैन ए. मुरुगाननंथम की एक पोस्ट से शुरू हुआ है। उन्होंने सैनिटरी नैपकिन हाथ में लेकर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक संदेश लिखा है, ‘हां, मेरे हाथ में एक सैनिटरी पैड है और इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है…’ मुरुगनंतम ने ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे को इस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया था। इसके बाद अक्षय कुमार, सोनम कपूर, राधिका आप्टे और ट्विंकल ने हैशटैग ‘पैडमैन चैलेंज’ नाम से एक कैंपेन को आगे बढ़ाया है। ट्विंकल ने शुक्रवार (2 फरवरी) को सैनिटरी नैपकिन हाथ में लेकर ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी। इस पोस्ट के बाद ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। ट्विटर यूजर उनपर गलत तरीके से फिल्म प्रमोशन का आरोप लगा रहे हैं।

Thank you for tagging me @murugaofficial

Yes, that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed about. It's natural! Period. #PadManChallenge Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad! Here I am Challenging @aamir_khan @AzmiShabana @hvgoenka pic.twitter.com/QXYBwVfYV0 — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) February 2, 2018

This is an epic example of how celebrities can do anything to promote their Film. Where were you ma'am ? Why this so called awareness only before your own produced movie ? Hypocrisy at its best form. — Palash Chatterjee (@Palash87) February 2, 2018

ट्विंकल खन्ना के ट्विटर पोस्ट पर एक ट्विटर यूजर ने उन्हें हिप्पोक्रेट तक बता दिया है। ट्विटर यूजर ने लिखा कि ‘सेलेब्रेटिज फिल्म प्रमोशन करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं यह उसका एपित उदाहरण है। आप इसे जागरूक करने का अभियान इसलिए बता रही हैं क्योंकि यह फिल्म आपने प्रोड्यूस की है?’ इस ट्विट के बाद ट्विकंल खन्ना ने भी आलोकों को करार जवाब दिया है। उन्होंने ट्विट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि 2015 में मैंने अपने कॉलम में माहवारी के बारे में लिखा शुरू किया था, 2016 में एक किताब में ( रियल पैडमैन) ए. मुरुगाननंथम के बारे में लिखा और 2018 में पैडमैन फिल्म बना रही हूं, यह उन लोगों के लिए है जो इसे नकारात्मक नजरिए से देखते हैं।

In 2015 I started writing about menstruation in my columns, 2016 I wrote about @murugaofficial in my book and 2018 I am producing Pad Man -just to bring the timeline into perspective for people who look for the negative in every initiative! #PadManTalks https://t.co/U4BDpPjDfS — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) February 3, 2018

इससे पहले ट्विंकल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कहा था कि पैडमैन एक मूवी के बजाय एक मूवमेंट है। इसके अलावा ट्विंकल ने सैनिटरी पैड पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगने पर नाराजगी भी जताते हुए कहा था कि भारत दुनिया के उन कई देशों में शामिल है जो औरतों को आगे बढ़ाने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब तक सैनिटरी पैड को टैक्स फ्री नहीं कर पाए हैं।

Thank you @mrsfunnybones

Yes, that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed about. It's natural! Period. #PadManChallenge. Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad. Here I am Challenging @SrBachchan , @iamsrk & @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/lY7DEevDmD — Aamir Khan (@aamir_khan) February 2, 2018

Thank you for tagging me @mrsfunnybones

Yes, that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed. It's natural! Period. #PadManChallenge Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad! Here I am Challenging @hcmariwala @punitgoenka @RonnieScrewvala pic.twitter.com/dnd9N1R3wk — Harsh Goenka (@hvgoenka) February 2, 2018

@mrsfunnybones Its weird! Am teying to send the accompanying tweet to this photo since yesterday but it just refuses to go thru either together or separately !!!! https://t.co/YgQpvI5CIG — Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 3, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App