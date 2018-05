टि्वंकल खन्ना को मिली हिंसा की धमकी, जानें एक्ट्रेस ने दिया क्या जवाब

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में ट्विंकल ने जानकारी दी थी कि फिल्म ‘रुस्तम’ में अक्षय कुमार ने जो नेवी की यूनिफॉर्म पहनी थी उसे एनिमल वेलफेयर के लिए नीलाम किया जा रहा है। इस नीलामी में ऋतिक रोशन जैसे और नामी सेलेब्स के फेमस कॉस्ट्यूम्स भी शामिल हैं। नीलामी से जो भी पैसा आएगा उसे चैरेटी के लिए दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ये खबर आने के बाद कई यूजर्स ने ट्विंकल को इस काम के लिए वह ‘यूनिफॉर्म’ नीलाम करने पर आपत्ति जताई। तो वहीं इस बीच ट्विंकल को इस काम को लेकर धमकियां भी दी जाने लगीं।

बुधवार को, ट्विंकल खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से ये जानकारी अपने फैन्स को दी थी। इस दौरान कई सोशल यूजर्स ने ट्विंकल को वर्दी नीाम करने पर काफी कुछ कहा। वहीं अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए Lt Col Sandeep Ahlawat (सोशल यूजर) ने ट्विंकल खन्ना को धमकी दी। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट संदीप उनिथान ने संदीप अहलावत के इस पोस्ट को ट्विटर पर शेयर किया। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस से लेखक बनीं ट्विंकल को आर्मफोर्स यूनिफॉर्म पर लेक्चर भी दे डाला। उन्होंने लिखा:-

‘डियर ट्विंकल खन्ना,

मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूं, इसलिए मैं आपकी बात का यहां खंडन करता हूं। आपका ये कॉस्ट्यूम नीलाम कर एनजीओ के लिए पैसे बनाने का तरीका बिलकुल आपकी किताब फनी बोन्स/जोक्स/ब्लॉग्स की तरह है। आपके पति ने लिखा की फिल्म में जो पीस इस्तेमाल किया गया है वह यूनिफॉर्म नहीं कॉस्ट्यूम है।इंडियन आर्मफोर्स (Army, Navy and Airforce) वाइव्स अपने पति की यूनिफॉर्म्स को बेचती नहीं हैं।यूनिफॉर्म कपड़े का टुकड़ा नहीं है, जो चंद पैसों में बने। इसे पहनने के लिए President of India के ऑफिस से परमिशन ली जाती है। आप इस यूनिफॉर्म को अपना खून, पसीना और मेहनत से कमाते हो।’ उन्होंने अपने पोस्ट में ट्विंकल को धमकाते हुए लिखा कि इसके लिए वह उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ट्विंकल के साथ हिंसन होने की धमकी भी दी। पोस्ट में आगे क्या क्या लिखा गया देखिए:-

कर्नल के इस पोस्ट को सीनियर जर्नलिस्ट संदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, जिसमें ट्विंकल खन्ना को भी टैग किया गया। वहीं ट्विंकल ने भी इस पोस्ट का जवाब दिया। ट्विंकल ने लिखा-‘एक सोसाइटी होने के नाते हमें सोचने की जरूरत है कि क्या एक महिला को क्षति पहुंचाने की धमकी देना ठीक है। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह महिला चैरेटी के लिए पैसा जुटाना चाहती है-उस वर्दी को बेच कर जो एक फिल्म में इस्तेमाल की गई।’

And this response to @mrsfunnybones ill advised idea to auction the Rustom costume comes from one of the finest men in uniform I know- Lt Col Sandeep Ahlawat. pic.twitter.com/lwDXuG0CLm

As a society do we really think it’s all right to threaten a woman with bodily harm for trying to raise funds for a charity by auctioning a uniform used in a movie,a piece of film memorabilia ? I will not retaliate with violent threats but by taking legal action! #JaiHind https://t.co/OF7e5lTHel

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) April 29, 2018