इस वक्त हर तरफ एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो रही है, कोई चूल्हा जलाकर खाना बना रहा है तो कई लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है और बताया कि उनकी पत्नी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी अपने घर के लिए दो इंडक्शन चूल्हे मंगवा लिए हैं। साथ ही अक्षय ने जनता को भी इसे खरीदने की सलाह दी।

अक्षय कुमार मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमीत साटम के साथ ‘मुंबई क्लीन लीग’ की शुरुआत की। इसी दौरान मीडिया ने उनसे एलपीजी की कमी को लेकर सवाल किया।

अक्षय ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि उनके घर में अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर ट्विंकल खन्ना ने दो इंडक्शन स्टोव ऑर्डर कर दिए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “आप भी खरीद लीजिए।”

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: ‘कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे तो पिक्चर चल जाएगी’- ‘सरके चुनर सरके’ के गीतकार ने दी सफाई: संजय-नोरा ने ये गाना कैसे कर लिया

जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडक्शन स्टोव घर पहुंच गए हैं, तो अक्षय ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने ऑर्डर जरूर कर दिया है। उन्होंने कहा, “फिलहाल ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरी पत्नी ने ऑर्डर दिया है। घर पर पहुंचें या नहीं, मुझे अब तक ये नहीं पता।”

यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2 FIRST Review Out: ‘बहुत ही शानदार’- ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने

क्यों हो रही LPG की कमी?

एलपीजी की कमी की बात करें, तो मुंबई के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों और रेस्टोरेंट्स को काफी दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट्स इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में आई रुकावट है। भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, खासकर ईरान से जुड़े हालात की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसी कारण मुंबई समेत कई शहरों में एलपीजी की सप्लाई धीमी हो गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।