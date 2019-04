Twinkle Khanna and Arvind Kejriwal: ट्विंकल खन्ना बीते काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि वह लाइमलाइट से दूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। राजनीतिक से लेकर सामाजिक मुद्दों पर वह अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। ट्विंकल खन्ना का इन दिनों एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक बच्ची अपने सिर पर अंडरवियर पहने हुए नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को साझा कर ट्विंकल खन्ना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुटकी ली है।

तस्वीर के साथ ट्विंकल खन्ना ने लिखा- ‘अब आप अरविंद केजरीवाल के समर्थक हों, लेकिन आपके पास मंकी कैप न हो। मैं कसम खाती हूं कि मैंने इसे ऐसा करने के लिए नहीं बोला है।’ ट्विंकल खन्ना की पोस्ट पर लोग अपने रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों ने ट्विंकल की बात से सहमति जताई है तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। एक यूजर ने लिखा- हां, आपकी बात तो सोचने वाली है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- ‘इसे ही कहते है ऊँची मकान, फीकी पकवान आपको इस सोच पर शर्म आनी चाहिए।’ वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- ‘जब आप केजरीवाल के समर्थक हों और यह बात भूल जाएं कि वह मंकी कैप नहीं बल्कि मफलर पहनते हैं।’

When you are a Kejriwal supporter but don’t have a monkey cap! P.S. I swear I didn’t make him do this:) #cutiepie #littlemonster pic.twitter.com/lyaCbtzavc

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) April 19, 2019