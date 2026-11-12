TV TRP List: टीवी की दुनिया में टीआरपी की रेस में इस बार भी ‘गंगा माई की बेटियां’ का दबदबा देखने को मिला। हर हफ्ते दर्शकों की पसंद के आधार पर सीरियल्स की रेटिंग में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। मगर ये सीरियल कई हफ्तों से नंबर 1 पर बना हुआ है। इस हफ्ते की टीवी टीआरपी लिस्ट में जी टीवी के शोज का दबदबा देखने को मिला है। टॉप 5 की लिस्ट में चैनल के तीन सीरियल्स ने अपनी जगह बनाई है। वहीं, कलर्स टीवी और स्टार प्लस के चर्चित शोज भी टॉप 5 में शामिल हैं।

‘गंगा माई की बेटियां’ 1.9 की टीआरपी के साथ इस हफ्ते भी सबसे आगे है। वहीं, ‘वसुधा’ और ‘तुम से तुम तक’ ने भी टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। दूसरी ओर, स्टार प्लस के ‘अनुपमा’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को 1.5 की रेटिंग मिली है। कलर्स टीवी का ‘नागिन 7’ भी इसी रेटिंग के साथ चर्चा में है।

जी टीवी के शोज का शानदार प्रदर्शन

इसके अलावा ‘जगद्धात्री’ ने 1.4 और ‘लक्ष्मी निवास’ ने 1.2 की टीआरपी हासिल की है। ‘जाने अनजाने हम मिले’ को 0.8, ‘तू ही रे दिल में’ को 0.7 और ‘सरू’ को 0.5 की रेटिंग मिली है।

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कलर्स टीवी के शोज की टीआरपी

कलर्स टीवी के सीरियल्स में ‘नागिन 7’ 1.6 की रेटिंग के साथ सबसे आगे है। वहीं, ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ को 1.5 की टीआरपी मिली है। ‘डॉ. आरंभि’ और ‘बरेली के बच्चन’ ने 1.1 की रेटिंग हासिल की है। ‘मंगल लक्ष्मी’ और ‘महादेव एंड सन्स’ को 1.0 की टीआरपी मिली है। ‘मन्नत’ और ‘सेहर होने को है’ को 0.9, जबकि ‘तू जूलियट जट्ट दी’ को 0.8 की रेटिंग मिली है। ‘दो दुनिया एक दिल’ 0.7 की टीआरपी के साथ इस लिस्ट में है।

स्टार प्लस पर ‘अनुपमा’ का हाल

स्टार प्लस के शोज की बात करें तो ‘अनुपमा’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ दोनों को 1.5 की टीआरपी मिली है। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘उड़ने की आशा सपनों का सफर’ 1.3 की रेटिंग के साथ आगे हैं। ‘क्योंकि रिश्तों के भी रूप…’ को 1.2 की टीआरपी मिली है। वहीं, ‘उड़ने की आशा’ को 1.1 और ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’ को 1.0 की रेटिंग हासिल हुई है। ‘सैराब’ 0.8 और ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ 0.5 की टीआरपी के साथ लिस्ट में हैं।

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सब टीवी के शोज की रेटिंग

सब टीवी की बात करें तो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ 1.4 की टीआरपी के साथ चैनल का सबसे आगे रहने वाला शो है। ‘हस्तिनापुर के वीर’ को 0.9 और ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ को 0.8 की रेटिंग मिली है। वहीं, ‘हुई गुम यादें’ 0.6 की टीआरपी के साथ इस लिस्ट में शामिल है।

कुल मिलाकर इस हफ्ते जी टीवी के सीरियल्स ने टीआरपी के मामले में बढ़त बनाई है। ‘गंगा माई की बेटियां’ ने सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल कर पहला स्थान पाया है, जबकि ‘अनुपमा’, ‘नागिन 7’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ जैसे चर्चित शोज भी दर्शकों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।