TV Stars Talk About Their Weekly Off: टीवी की चकाचौंध दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। शोज में बड़ा घर, स्टार्स का मेकअप या फिर आउटफिट देखकर लोग उसके तरह का फैशन ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। हालांकि छोटे पर्दे के पीछे का एक सच ऐसा भी है, जिसके बारे में लोग अंजान है।

दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे पर्दे के स्टार्स का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वह अपने परिवार संग बमुश्किल समय बिता पाते हैं। इतना ही नहीं स्टार्स अपनी सेहत या फिर इलाज तक के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। टीवी के तमाम स्टार्स ने टीओआई को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। स्टार्स का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होने के बावजूद भी उन्हें साल के केवल चार रविवार ही छुट्टी मिलती है।

डायन एक्ट्रेस टीना दत्ता ने कहा, ”शूटिंग के 12 घंटे काम करने के वाबजूद भी हमारा काफी समय जाता है। मुंबई ट्रैफिक और सड़कें भी खराब हैं। हमारे पास निजी जिंदगी नहीं है। मैं जिम भी नहीं जा सकती है और न ही डॉक्टर के पास। शूटिंग का टाइम फिक्स होता है।” नजर स्टार हर्ष राजपूत ने कहा, ”मैं वीकली ऑफ क्या होता है, भूल गया हूं। हमारी शिफ्ट बदलती रहती है। हमें टेलीकास्ट की मांग के अनुसार ही बुलाया जाता है। मैं वीकेंड भी भूल चुका हूं, हमें मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिलती है।”

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने कहा, ”मेरा शो बीते महीने ही खत्म हुआ है। लेकिन हमें छुट्टियां मुश्किल ही मिलती हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, मुझे हर रविवार को ऑफ मिलना था। लेकिन मुझे पूरे साल में केवल चार रविवार को ही ऑफ मिला। इन छुट्टी के दिनों में भी टेलीकास्ट इश्यू के कारण मुझे शूटिंग करनी पड़ी। मैं जिस टाइम शूटिंग के बाद घर पहुंचता हूं मेरा बेटा सो चुका होता है। मुझे लगता है कि अब सही समय है कि इंडस्ट्री को इस समस्या का हल निकालना चाहिए।”

इस मामले पर निर्माता गुल खान का कहना है, वीक ऑफ सभी के लिए जरूरी है। केवल स्टार्स ही नहीं बल्कि कास्ट और क्रू के लिए भी। पैकअप के बाद भी निर्देशक घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि शो की एडिटिंग करानी होती है। छुट्टी वाले दिन जब सब आराम कर रहे होते हैं, राइटर्स शो के बैंक एपिसोड तैयार करते हैं और क्रिएटिव अगले लोकेशन की तलाश में होती है।

