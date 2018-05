शो का मजाक बनाने वाले यूट्यूबर पर भड़कीं एकता कपूर, ऐसे दिया जवाब

एकता कपूर अपने टीवी सीरियल्स के लिए जानी जाती हैं। एकता काफी सालों से टीवी इंडस्ट्री पर अपने सीरियल्स के जरिए राज कर रही हैं। वहीं एकता सालों तक अपने सीरियल्स को चलाने में कामयाब भी मानी जाती हैं। हाल ही में एक नामी यूट्यूबर ने एकता के सीरियल्स को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बना दिया। दरअसल, Arvid Ulf Kjellberg नाम के एक नामी यूट्यूबर ने एकता के एक टीवी सीरियल का लिंक ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा ‘गुड क्वॉलिटी।’ असल में, जो लिंक यूट्यूबर द्वारा शेयर किया गया था। उसकी क्वॉलिटी बहुत खराब थी।

ऐसे में चुटकी लेते हुए यूट्यूबर ने इस लिंक को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा ‘गुड क्वॉलिटी’। बताते चलें, यू ट्यूब में Arvid Ulf Kjellberg को सब्स्क्राइब करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन्हें फॉब्स की लिस्ट में सेकिंड हइयरस्ट पेड यूट्यूब स्टार का दर्जा साल 2016 में मिला था। अब ऐसे में एकता कपूर ने जब अपने सीरियल का मजाक उड़ते हुए देखा तो वह उस यूट्यूबर पर भड़क गईं। एकता कपूर के शो ‘कसम से’ के ओरिजनेल टाइटल ट्रैक का लिंक शेयर करने वाले यूट्यूबर को एकता ने भी जवाब दिया।

एकता ने इस गैरजरूरी क्रिटिसिजम ट्वीट का जवाब देते हुअ अपने ट्वीटर अकाउंट से कहा- भाई तू कौन है? लग तो फिरंग जूनियर आर्टिस्ट रहा है। हम जिन्हें कोलाबा में हायर करते हैं।’ बता दें, एकता कपूर का सीरियल ‘कसम से’ जनवरी 2006 से मार्ट 2009 तक जीटीवी पर प्रसारित किया गया था। इस सीरियल में मेन लीड के तौर पर राम कपूर और प्राची देसाई ने काम किया था। इसी शो के जरिए प्राची देसाई को एक पहचान मिली थी।

Bhai tu kaun hai! Luks like d firang junior artists we hire from colaba when we Create Paris in arey:) he will find his dopplegangers in kasam se only;) https://t.co/miESFOiFrO

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) May 11, 2018