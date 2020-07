टीवी एक्ट्रेस श्‍वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक त‍िवारी (Palak Tiwari) के बॉलीवुड डेब्यू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। पलक तिवारी विवेक ओबेरॉय के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म रोजी: द सैफरन

चैप्टर के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है जिसमें पलक तिवारी की झलक देखने को मिल रही है। पलक तिवारी के इन लुक्स को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही पलक को उनके बिग लॉन्च के लिए बधाई दे रहे हैं।

इस साल के अंत में शुरू होगी फिल्म: तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘अनाउंसमेंट पलक तिवारी श्वेता तिवारी की बेटी- फिल्म रोजी टाइटल वाली फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। इसमें वो रोजी की भूमिका निभाएंगी। फिल्म को विशाल मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं और ये इस साल के अंत में शुरू होगी। फिल्म को मंदिरा एंटरटेनमेंट और विवेक ओबेरॉय के एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा प्रेरणा वी अरोड़ा के साथ मिलकर बनाया जा रहा है।’

ANNOUNCEMENT… #PalakTiwari – daughter of #ShwetaTiwari – to enact the title role in #Rosie… Directed by Vishal Mishra… Starts later this year… Presented by Mandiraa Entertainment and #VivekOberoi‘s Oberoi Mega Entertainment in association with Prerna V Arora… Poster… pic.twitter.com/nk5QHMQzuM

