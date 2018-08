‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ फेम टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली पर मुंबई के बाइकर्स ने हमला कर दिया। उस वक्त एक्ट्रेस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान रूपाली की कार एक बाइक से टकरा गई। इसके बाद दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। हमले के दास्तां को टीवी एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है। रूपाली ने ट्वीट में लिखा- ”मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का अनुभव किया है। दो बाइक सवारों ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया और मेरे पांच साल के बेटे के सामने मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दी। मैं उनकी गाड़ी का नंबर नहीं नोट कर सकी और न ही उनकी फोटो ले सकी क्योंकि उस वक्त मेरी प्राथमिकता बेटे की सुरक्षा करना था।”

स्पॉटबॉय को दिए एक इंटरव्यू में रूपाली ने कहा, ”मैं अपनी कार से बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरा बेटा पीछे हमारी मेड के साथ बैठा हुआ था। सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोकी, इसी बीच बेटे ने मेरे हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसके कारण मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी कार एक बाइक से हल्की सी टकरा गई। लेकिन बाइक सवारों को एक खरोंच तक नहीं आई थी।”

For the first time in my life I experienced #RoadRage!2 #Hooligans on a bike smashed my car window and kept hurling abuses at me in front of my 5yr old son!I dint note down the number or even take their pics-my only agenda was to get my petrified child n his caretaker to safety! pic.twitter.com/YJVZYhIDzy — Rupali Ganguli (@TheRupali) August 4, 2018

Went with my crying child straight to #versovapolice and filed and FIR.. seeing the state of my car and me bleeding they all rushed to help…but all they had was this screenshot from #goodshepardchurch.. we went back to the spot and looked for the #spiritofmumbai @MumbaiPolice pic.twitter.com/G3A94OaDLM — Rupali Ganguli (@TheRupali) August 4, 2018

एक्ट्रेस ने आगे कहा- ”मैंने कार पीछे की तभी बाइक में सवार दूसरे शख्स ने कार पर हमला बोल दिया। जिससे मेरी कार का शीशा टूट गया। कांच के टुकड़े लगने से मेरे हाथ से खून निकलने लगा था। वे लोग मेरी कार के पिछले हिस्से के शीशे को भी तोड़ना चाहते थे लेकिन मैंने कार वहां से निकाल ली। रूपाली का कहना है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की।” रूपानी ने आगे कहा, ”यह सब देखकर मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया था और वह रो रहा था। मैंने उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पास के पुलिस स्टेशन गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।” रूपाली कहती हैं कि पुलिस ने मुझे पहचान के लिए बुलाया तो वे मुझसे माफी मांगने लगे। उनके साथ उनकी मां भी थी।

#spiritofmumbai does not exist!!!! The people just stood there watching a two women and child being attacked in a car being by two #scums!I was on my way to drop my son to school at 8.20am! They all just stood and saw the #tamasha! Not one person came to help or intervene!! pic.twitter.com/HumDVdFUWt — Rupali Ganguli (@TheRupali) August 4, 2018

true #spiritofmumbai I found in @mumbaipolice !Thank you so much was restoring my child’s faith that police will punish the bad guy #Versovapolice #Badguzar sir,#Om sir detection head,#mohite sir detection, #rakshe sir duty officer and #Jhende sir for always being ther — Rupali Ganguli (@TheRupali) August 4, 2018

These were the guys! The one on the left broke the glass with a punch ! Wish he would put his strength to better use than scaring women and children #RoadRage @MumbaiPolice pic.twitter.com/Kn6GeETjJh — Rupali Ganguli (@TheRupali) August 4, 2018

