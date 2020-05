टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा (kritika kamra) अपने ट्वीट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बीच कृतिका कामरा ने ट्वीट कर एक पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं और बच्चों की पिटाई करने वाले वीडियो पर कमेंट किया है। कृतिका ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। कृतिका ने ट्वीट कर लिखा, ‘असहाय लोगों को मारने वाले ये सत्ता के नशे धुत्त आदमी नही वर्दी वाले गुंडे हैं!’

एक अन्य ट्वीट में कृतिका ने लिखा, ‘समझ नही आता ऐसे लोगों के साथ क्या दिक्कत है! देख रहा है कि बच्चा रो रहा है फिर भी ये कायर आदमी बच्चे और औरत की पिटाई कर रहा है।भयानक!’ कृतिका ने अपने ट्वीट में पत्रकार साहिल मुरली मंगलानी का भी जिक्र किया जिसने पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं और बच्चों की पिटाई का वीडियो शेयर किया था।

पत्रकार ने लिखा, ‘ ऐसा तब होता है जब शीर्ष राजनीतिक आकाओं द्वारा नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छूट दे दी जाती है।’ बता दें कि बीते दिनों देशभर से ऐसे तमाम किस्से सुनने और देखने को मिल रहे हैं जहां पर गरीबों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर उचित कार्यवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे।

Happens when free hand is given to use force ARBITRARILY against civilians by the top political masters. Immunity against tough reprimanding actions gets to their heads. UP Police has been forced to act against one of the cops just coz many on social media forced them to do sohttps://t.co/nXbKHE4slg

