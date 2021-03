Deboleena Bhattacharjee: बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट देबोलीना भट्टाचार्या काफी सोशली एक्टिव रहती हैं। हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वालीं एक्ट्रेस देबोलीना ने हाल ही में एक ट्वीट पोस्ट किया। अपने पोस्ट में एक्ट्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही शिकायत करते हुए उन लोगों को भी सुनाया जो बिना मास्क के होली का त्योहार मनाते और बेफिक्र हो कर भीड़ जुटाते दिखे।

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में कहा- मैं इस बात की गवाह हूं कि आज 50 लड़की बाइक में मुझे दिखाई दिए। वो लोग बिना मास्क के बाइक राइड कर रहे थे और होली मना रहे थे। जैसे कि उन्हें कोरोना छू भी नहीं सकता। न ही वह आप लोगों की गाइडलाइन्स और रूल्स को फॉलो करने की जहमत उठाते नजर आए। हर किसी के लिए रूल एक जैसे होने चाहिए? है ना!

देबोलीना ने अपने इस पोस्ट के साथ एएनआई का एक ट्वीट भी शेयर किया था जिसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तस्वीर के साथ लिखा था- ‘सीनियर हेल्थ ऑफीशियल्स के साथ हैं। सीएम ठाकरे ने इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं कि अगर लोग गाइडलाइन्स को नहीं मानते हैं और रूल्स तोड़ते हैं तो लॉकडाउन करो।’

I witnessed today almost 50 boys on a bike ride without masks enjoying & celebrating holi as if they cant be touched by covid neither they care about your strict guidelines.Rules should be equal for everyone.Isn’t it?? https://t.co/qfmMNomJHS

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) March 29, 2021