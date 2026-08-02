टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने अपने पति अभिनीत कौशिक उनके परिवार के दो सदस्यों के ऊपर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने मारपीट, जुबानी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत में उनके पति अभिनीत कौशिक, सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया।
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पति, सास और ननद पर उत्पीड़न के आरोप
आईएएनएस ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘अभिनेत्री अदिति शर्मा की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने उनके पति अभिनेता अभिनीत विद्यानंद कौशिक, सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में अदिति ने आरोप लगाया है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, साथ ही उनके गहनों का भी कथित तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल या कब्जा कर लिया गया।’
‘पुलिस के अनुसार, शिकायत में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे 12 नवंबर 2024 से 9 मार्च 2025 के बीच गोरेगांव स्थित उनके घर में हुईं। मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपों की पड़ताल की जा रही है।’
अदिति शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और यह सिलसिला समय बीतने के साथ लगातार बढ़ता गया। अभिनेत्री ने अपने पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
माता पिता से बात करने पर रोक
उनका कहना है कि उन्हें बार-बार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके जेवर भी अपने कब्जे में रख लिए गए। एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि उनके पति घर के खर्चों में सहयोग देने की जगह उनसे पैसे लिया करते थे और उन पर शक करते थे, उनका मोबाइल चेक करते थे। उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे और उन्हें अपने माता पिता से बात करने के लिए भी रोकते थे।
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कब हुई थी शादी
साल 2024 में अदिति शर्मा और अभिनीत कौशिक ने 12 नवंबर को गोरेगांव में मौजूद अपने घर में निजी तरीके से शादी की थी लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही वें दोनों अलग हो गए थे। एक्ट्रेस का कहना है कि नवंबर 2024 से ही उनके साथ घरेलु हिंसा की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया।
अदिति शर्मा और अभिनीत कौशिक की जान-पहचान जून 2021 में एक वर्चुअल एक्टिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया।