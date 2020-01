शाहीन बाग़ में प्रोटेस्ट करने पहुंचे sushant singh, trolls पूछ रहे sushant singh rajpoot से सवाल

CAA, NRC protest: सावधान इंडिया फेम टीवी एक्टर सुशांत सिंह (sushant singh) इन दिनों अपने किसी सीरियल को लेकर नहीं बल्कि CAA और NRC के विरोध के चलते सुर्खियों में रहे हैं। इसी सिलसिले में सुशांत सिंह प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए शाहीन बाग पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं का समर्थन किया। सुशांत सिंह के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हमेशा की तरह वो ट्रोलर के निशाने पर आ गए।

हालांकि इस बार गलती से सुशांत सिंह की जगह सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ट्रोल हो गए और यूजर्स इन दोनों के नामों में समानता के चलते #SushantSingh की जगह #SushantSinghRajput टैग का इस्तेमाल करते हुए एम एस धोनी फेम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से सवाल पूछने लगे।

एक यूजर ने सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म स्टार हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो कृप्या सभी लोगों से अनुरोध है कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत से सवाल न पूछा जाए।

Since a very long time people R using #sushantsinghrajput instead of #sushantsingh even media portals R using his name but FYI @itsSSR is a movie actor who didn’t have done anything wrong so plz stop Dragging “SUSHANT SINGH RAJPUT” in this matter and use only “SUSHANT SINGH” pic.twitter.com/g2hndoyptg

— Sushant Singh Rajput FC (@its_sushant_fc) January 17, 2020