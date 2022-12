Tunisha Sharma Death Case: Sheezan Khan का बड़ा खुलासा, श्रद्धा-आफताब केस की वजह से हुआ था तुनिशा से ब्रेकअप

Tunisha Sharma Death Case: शीजान खान ने पुलिस से पूछताछ में खुलासा किया है कि उनका और तुनिशा का ब्रेकअप क्यों हुआ था?

टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram