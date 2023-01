Tunisha Sharma Death Case: शीजान खान के वकील ने दिवंगत एक्ट्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- सीक्रेट बॉयफ्रेंड…

Tunisha Sharma death case: शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि शीजान बिल्कुल निर्दोष हैं।

तुनिशा की मां के आरोपों पर आया शीजान के वकील का बयान (Photo: Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram