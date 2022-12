Tunisha Sharma Death Case: तुनिशा से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी, पुलिस ने दर्ज किए अब तक 18 लोगों के बयान

Tunisha Sharma Death Case तुनिशा शर्मा के को-स्टार पार्थ जुत्शी से दो बार पूछताछ की जा चुकी है।

तुनीशा शर्मा ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram