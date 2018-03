पूरी दुनिया में वायरल हुआ है दलेर मेहंदी का ‘तुनक तुनक तुन’, रोमानिया से अमेरिका तक में ऐसे हुआ कॉपी

सिंगर दलेर मेहंदी और उनके भाई को पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी के एक मामले में आरोपी पाया है। इसके चलते उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी गई है। दलेर मेहंदी पर आरोप था कि वह अवैध तरीके से लोगों को विदेश लेकर जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई है। दलेर मेहंदी ने अपने करियर में साल 1998 में एक गाना गाया था-‘तुनक तुनक तुन’। इस गाने का दलेर मेहंदी की जिंदगी में बहुत महत्व है। यह गाना एक हाई आर्ट म्यूजिक वीडियो था, जिसमें कोई भी प्रॉप या किसी भी सेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इतना ही नहीं इस गाने में 4 दलेर मेहंदी के अलावा और कोई शख्स देखने को नहीं मिला। गाने में दलेर मेहंदी अलग अलग पग पहने ‘तुनक-तुनक तुन’ पर डांस करते नजर आए। वहीं इस गाने का सिग्नेचर मोमेंट भी काफी मशहूर हो गया था।

इसी के साथ ही दलेर मेहंदी का ये ट्रैक जबरदस्त हिट साबित हुआ। इस ट्रैक नंबर को देश के अलावा विदेशों में भी खूब जोर शोर से बजाया गया। वहीं इस गाने को अलग-अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया गया। उस वक्त दलेर मेहंदी का ये ट्रैक बिगेस्ट इंडीपॉप में से एक सॉन्ग बन गया था। दलेर ने उस दौर में खुद अपना गाना बेचा था। इसके बाद दलेर ने एक के बाद एक कई गाने गाए। लेकिन दलेर का ‘तुनक-तुनक’ आज भी नई ऑडियंस तक पहुंच जाता है। दलेर का तुनक-तुनक इन वीडियोज में इस्तेमाल किया गया। देखें Tunak Tunak Tun – LordofDance.com Style (HD):-

CZbwoi नाम के यूट्यूब चैनल द्नारा इस्तेमाल किया गया Tunak Tunak Tun – New Romanian version

Andrei Cojanu नाम के यूट्यूब द्वारा इस्तेमाल किया गया Tunak Tunak Tun -Romanian Party



Costa Mitri यूट्यूब चैनल द्वारा इस्तेमाल किया गया गाना TUNAK TUNAK tun english lyrics hilarious

High On Life नाम के यू ट्यूब चैनल द्वारा इस्तेमाल किया गया गाना ‘तुनक तुनक’ How to Dance When You’re High on Life

यह है दलेर का असली गाना ‘तुनक-तुनक’:-

