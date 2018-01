‘तुम्हारी सुलु’ में आम गृहणी बनने के बाद अब ‘इंदिरा गांधी’ बनेंगी विद्या बालन

‘तुम्हारी सुलु’ एक्ट्रेस विद्या बालन जल्द ही इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। विद्या का ये प्रोजेक्ट सागरिका घोष की लिखी किताब ‘इंदिरा: इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर’ पर आधारित होगा। इस पर विद्या बालन का कहना है कि मैं हमेशा से इंदिरा गांधी का किरदार अदा करना चाहती थी। नेशनल अवॉर्ड विनर रह चुकीं विद्या बालन कहती हैं, ‘मैं सागरिका घोष की लिखी ‘इंदिरा: इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर’ पर काम करने के लिए बहुत खुश हूं। मैं इस किरदार को हमेशा से निभाना चाहती थी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह फिल्म होगी या वेब सीरीज।’

वहीं सागरिका का कहना है कि इस किताब को वेब सीरीज के माध्यम से भी दर्शाया जाए तो यह एक अच्छा ऑप्शन होगा। सागरिका कहती हैं कि वह स्क्रीन पर इंदिरा गांधी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। सागरिका ने भी फेसबुक पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, ‘यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अभी-अभी अपनी किताब ‘इंदिरा: इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर’ के फिल्म राइट्स के लिए विद्या बालन और रॉय कपूर प्रोडक्शन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ‘इंदिरा’ को स्क्रीन पर देखना काफी अच्छा रहेगा।’ इसके अलावा सागरिका ने कुछ ट्वीट्स भी किए।

बता दें, विद्या बालन फिल्म ‘तुम्हारी सुलु’ में आम गृहणी का किरदार निभाती नजर आई थीं। इस फिल्म को विद्या के फैंस ने काफी पसंद किया वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को खूब सराहा।

You know not only is @vidya_balan a superb Indira, I've always thought @AkshayeOfficial looked a bit like Feroze Gandhi!

Thanks!! Yes, I thought a @NetflixIndia series might be good too Like House of Cards or Crown… https://t.co/G9WIrLGugR — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) January 10, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App