तारिक फतेह के ट्वीट पर जावेद अख्तर ने दिया जवाब, आने लगे ऐसे कमेंट

गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) तमाम समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार ट्विटर पर उनकी नोकझोंक भी होती रहती है और ट्रोलिंग का शिकार भी हो जाते हैं। ताजा मामला लेखक तारिक फतेह द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। तारिक फतेह ने एक वीडियो शेयर कर लिखा था कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी पिता अपने बच्चों के मन में घृणा भर रहा है और धार्मिक हिंसा भड़का रहा है।

Pakistani father makes his son utter hatred towards Hindus and threatens violence if a Hindu Temple permitted in Islamabad. Check out the pride in the father’s eyes. Shocking. pic.twitter.com/Myy6Kh0aB4

इस वीडियो के जवाब में जावेद अख़्तर ने उस शख्स की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद वे ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। कोई उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगा तो कोई उनके कौम पर सवाल उठाने लगा। तारिक फतेह द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर जावेद अख्तर ने लिखा था, ‘पाकिस्तानी अधिकारियों को इस शख्स को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। यह न सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, बल्कि बच्चों का शोषण भी कर रहा है’।

This man should be arrested by the pak govt not only for instigating hate n violence against the Hindu minority but also for the child abuse .If a child is brain washed into believing such crude ugly violent petty n bigoted values he will never grow up into a normal human being

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 7, 2020