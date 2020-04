अभी कुछ दिनों पहले गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और लेखक तारिक फतेह (Tarek Fatah) के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ गई थी। जावेद अख्तर और तारिक फतेह के बीच बहस थमी ही थी कि अब इस जंग में यूजर्स भी कूद पड़े हैं और एक बार फिर से इस आग को हवा दे दी है। एक यूजर ने जावेद अख्तर को ट्रोल करने की कोशिश की लेकिन जावेद अख्तर चुप नही रहे और उन्होंने यूजर को करारा जवाब दिया।

यूजर ने तारिक फतेह का पक्ष लेते हुए जावेद अख्तर को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘आप मानसिक रूप से बीमार हैं। आप मुस्लिम समस्याओं के लिए हिंदू को दोष देना चाहते हैं। तारिक साहब कई भारतीयों के लिए आंख खोलने वाले रहे हैं।

आप अपने देश में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर कुछ क्यों नहीं बोलते। वैसे तारिक फतेह साहब एक भारतीय हैं जो पोर्किस्तान में पैदा हुए थे।’ यूजर के इस ट्वीट पर जावेद अख्तर ने बिना देरी के रिप्लाई किया।

@Javedakhtarjadu ~ You r mentally sick. You want to blame hindus for Muslim problems. Tarek sahab has been a eye opener for many Indians.

Why didn’t you crtisize hindu exodus from Kashmir.. In your own country.

By the way tarekh fateh sahab is an Indian born in porkistan.

— Naveen Kumar Yadav (@naveenkyadav3) April 25, 2020