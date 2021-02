बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने हाल ही में अपने आलीशान घर की कुछ तस्वीरें फैन्स के साथ साझा की थीं। जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। शेखर सुमन (Shekhar Sumar Twitter) ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, “मेरे घर में दिल है और मेरा दिल मेरे घर में है।” इसके अलावा शेखर सुमन ने घर में बने चेस बोर्ड की तस्वीरें भी साझा की। जहां कई फैन्स उनके घर की तारीफ करते हुए वहां जाने की इच्छा जता रहे थे। वहीं, कुछ लोग शेखर सुमन को ट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे।

शेखर सुमन (Shekhar Sumar Tweet) के ट्वीट के बाद एक शख्स ने एक्टर को ट्रोल करते हुए पूछा कि इतना शानदार घर खरीदने के लिए इतने पैसे आए कहां से? हालांकि, शेखर सुमन ने शख्स को बेहद ही करारा जवाब दिया। एक्टर ने लिखा, “मेहनत से, इमानदारी से, लगन से।” शेखर सुमन के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शेखर सुमन (Shekhar Sumar Tweet Viral) ने एक खबर की फोटो पोस्ट की, जिसमें उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से की गई थी। उस खबर में लिखा गया था कि टीवी इंडस्ट्री में शेखर सुमन ने वैसा ही स्टारडम एंजॉय किया है। इस स्टोरी को शेयर करते हुए शेखर सुमन ने लिखा, “अब समझ में आया।”

My tastes are simple.i like to have the best. pic.twitter.com/2kWAyBBX99

