Corona Virus: कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर में कवायतें चल रही हैं। इंडिया में भी पीएम मोदी द्वारा रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ का ऐलान किया गया है। ऐसे में एक्टर ऋषि कपूर ने एक ट्वीट किया।

अपने ट्वीट में ऋषि कपूर पाकिस्तान के लिए चिंता और सुझाव देते दिख रहे थे। अपने ट्वीट में ऋषि कपूर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना वायरस से जुड़ा सुझाव दिया। इस पर कई लोगों ने ऋषि कपूर को कमेंट करना शुरू कर दिया- ‘कितने पैग डाउन हो?’ तो किसी ने कहा ‘ज्यादा पी ली है क्या।’ हालांकि पाकिस्तान से ऋषि कपूर के लिए प्यार भरे संदेश आने लगे। पाकिस्तानी सिंगर शफ़क़त अमानत अली खान ने भी ऋषि कपूर के ट्वीट का जवाब दिया।

ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में कहा- पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भी अपने देश के लिए सुझाव जारी करना चाहिए। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पाकिस्तान के लोग भी हमारे लिए प्यारे हैं।हम भी पहले उन्हीं में से एक थे। हमें उनकी चिंता है। इस वक्त यह ग्लोबल क्राइसेस है, यहां किसी का ईगो मेटर नहीं करता। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। ह्युमेनिटी जिंदाबाद।’

With all due respect, Pakistan Prime Minister Imran Khan should also advice his country to take adequate precautions. People of Pakistan are also dear to us. Once we were one. We are concerned too. This is a global crisis. No ego matter this. We love you guys. Humanity zindabad !

