एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नजर आईं, जहां अभिनेता से राजनेता बने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राष्ट्रीय झंडा फहराया।

फंक्शन के दौरान तृषा कृष्णन विजय के माता-पिता के बगल में फ्रंट रो में बैठी नजर आईं। कार्यक्रम में उनके पहुंचने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इसी बीच उनका और सीएम विजय का एक खास मोमेंट कैमरे में कैप्चर हो गया। इस मौके पर उनकी पत्नी संगीता इस इवेंट से गायब रहीं, बता दें कि उन्होंने विजय से तलाक की अर्जी वापस ले ली है।

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सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए विजय जब जीप से वहां से गुजरते हैं, तो तृषा उन्हें सैल्यूट करती दिखाई देती हैं। इस खास मौके पर तृषा के साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी मौजूद थीं। इन वीडियोज पर फैंस के रिएक्शन भी देखने मिल रहे हैं। विजय की पत्नी के बारे में कमेंट सामने आ रहे हैं।

VIDEO | Actor Trisha joins Independence Day function in Chennai; sits with Tamil Nadu CM Vijay's parents.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/vGqEMZahXU — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026

इस खास मौके के लिए तृषा ने बेहद एलिगेंट लुक कैरी किया। एक्ट्रेस ने गोल्डन साड़ी पहनी और अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज के साथ सिंपल और खूबसूरत रखा। बालों में सजे गजरे ने उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरा किया।

विजय के सीएम बनने से पहले और बाद में दोनों की मुलाकातों की फोटोज और वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं जिसकी वजह से उनके रिश्ते के बारे में भी चर्चा बनी रहती हैं। खासकर विजय और उनकी पत्नी संगीता के तलाक को लेकर सामने आई खबरों के बीच दोनों का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है।

विजय और तृषा को तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। सीएम विजय ने इस दौरान अपनी स्पीच में कहा कि असली आजादी तभी होगी, जब समाज से जाति और धर्म के भेदभाव खत्म होंगे और लोग एकजुट होकर रहेंगे।

उन्होंने तमिलनाडु को रिश्वत और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सीएम विजय ने कहा कि राज्य में ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन होना बेहद जरूरी है।