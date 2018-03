त्रिपुरा की जीत: एक्ट्रेस ने दी रिजीजू को बधाई, ट्रोल ने घेरा तो केंद्रीय मंत्री ने ऐसे दिया करारा जवाब

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने हर किसी को काफी हैरान किया है। बीजेपी ने यहां अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए 35 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं गठबंधन सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती हैं। बीजेपी की इस जबरदस्त जीत पर टीवी की मशहूर अभिनेत्री सौम्या टंडन ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू को ट्विटर पर बधाई दी। सौम्या के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया, तब रिजिजू ने ट्रोल्स को बोलती बंद कर देने वाला जवाब दिया। दरअसल, सौम्या ने कहा, ‘किरेन रिजिजू जी त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। आप इसके हकदार थे।’ इस पर अमरेश दास नाम के यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘गोरी मैम पॉलिटिक्स भी फॉलो करती हैं।’ इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, ‘क्यों नहीं? यह बहुत ही अच्छी बात है कि सौम्या जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली महिला को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी है।’ रिजिजू के ट्वीट को लोगों ने काफी पसंद किया और उनकी बात से सहमति भी व्यक्त की। बता दें कि सौम्या टंडन एंड टीवी के मशहूर कार्यक्रम ‘भाबीजी घर पर हैं…’ में अनिता भाभी का किरदार निभाती हैं, इस शो में उन्हें ‘गोरी मैम’ भी कहा जाता है।

Dear @amu25101986 why not? It's nice that talented & extremely beautiful @saumyatandon has a grip on socio-political issues too

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 3, 2018