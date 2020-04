बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। नुसरत जहां आए दिन कोई न कोई वीडियो पोस्ट शेयर करके फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले नुसरत ने टिक टॉक पर एक डांस का वीडियो शेयर किया जिसके चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। टीएमसी सांसद को उनके इस डांस वीडियो के लिए जमकर ट्रोल करते हुए यूजर्स ने उन्हें अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करने की सलाह दी।

एक यूजर ने नुसरत जहां को ट्रोल करते हुए लिखा,’बशीरहाट संविधान सभा क्षेत्र के लोगों को राशन मुहैया कराने के बजाए नुसरत जहां टिक-टॉक में व्यस्त हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा, ‘आपने किस प्रकार के व्यक्ति को सांसद बना दिया है। शर्म आनी चाहिए।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ट्विटर एक्टिविस्ट सांसद तब भी वीडियो बनाने में व्यस्त हैं जब उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीटा गया क्योंकि उन्होंने राशन मांगा था।’

