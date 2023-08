Live

Bollywood News Live: सिनेमाघरों में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की ‘ड्रीम गर्ल 2’, ‘आज की ताजा खबर’ के हुए 50 साल

Today's Trending Entertainment News Live: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' (Dream girl 2) रिलीज हो गई है। इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में देखना होगा कि ये 'गदर 2' को टक्कर दे पाती है या नहीं।

बॉलीवुड की ताज़ा खबर

Go to Live Updates Bollywood Entertainment News Live Updates: नमस्कार, आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘ड्रीम गर्ल-2’ की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में आज वो इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी कि 25 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है। एक्टर एक बार फिर से पूजा के किरदार में लोगों को एंटरटेन करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं, 70 के दशक की फिल्म ‘आज की ताजा खबर’ की रिलीज को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किरण कुमार ने मूवी का पोस्टर शेयर किया है। इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने जानकारी दी की फिल्म को 50 साल पूरे हो गए हैं। इसे 1973 में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर राजेंद्र भाटिया थे। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। Live Updates दरगाह पहुंचीं राखी सावंत बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों पति आदिल खान के साथ विवादों को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच एक्ट्रेस दरगाह पहुंची हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें सिर पर बड़ी थाल उठाए देखा जा सकता है। https://www.instagram.com/p/CwVRwROh6wk/ ऑटो रिक्शा की सवारी करती दिखीं मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 की एक्स कंटेस्टेंट मनीषा रानी को हाल ही में ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए देखा गया। इस दौरान उनसे पैपराजी ने गाड़ी खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया कि रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। गाड़ी खरीदने में टाइम लगेगा। https://www.instagram.com/p/CwUgj3uKqg3/ 'ड्रीम गर्ल 2' को लोगों से मिला जबरदस्त रिस्पांस आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' को रिलीज कर दिया गया है। इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। लोग फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ट्विटर पर सभी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। एक ने तो फिल्म को 5 में से 4 स्टार भी दिए हैं। https://twitter.com/ayushmannk/status/1694813678179340565?s=20 ‘आज की ताजा खबर’ के हुए 50 साल 70 के दशक की फिल्म ‘आज की ताजा खबर’ की रिलीज को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किरण कुमार ने मूवी का पोस्टर शेयर किया है। इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने जानकारी दी की फिल्म को 50 साल पूरे हो गए हैं। इसे 1973 में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर राजेंद्र भाटिया थे। https://www.instagram.com/p/CwVL4-dNS4-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की ‘ड्रीम गर्ल 2’ बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘ड्रीम गर्ल-2’ की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में आज वो इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी कि 25 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है।